وزراء الداخلية والمواصلات والحكم المحلي يناقشون مواضيع تتعلق بحركة معبر راس اجدير والمشاكل التي تعترض حركة التنقل بين البلدين

رأس اجدير 14 يونيو 2022م ( وال ) عقد بمنفذ رأس اجدير اليوم الثلاثاء إجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الداخلية ” خالد مازن ” و المواصلات محمد سالم الشهوبي و الحكم المحلي “بدر الدين التومي ” مع عدد من المسئولين بالحكومة التونسية تم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بحركة المعبر والمشاكل التي تعترض حركة التنقل بين البلدين .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المختنقات الحدودية بمنفذ رأس ‏اجدير ووضع الحلول لها ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين. ‏

وشارك في الاجتماع كلا من وكيل وزارة المواصلات للنقل البري و عميد بلدية زوارة و رئيس جهاز الامن الداخلي و جهاز المخابرات العامة و رئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس ‏جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ‏ومندوب عن وزارة الخارجية و رئيس مصلحة الجمارك و رئيس جهاز الاسعاف و مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و مساعد مدير عام جهاز تطوير وتنمية المراكز الادارية وعدد من المسؤولين التونسيين .

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