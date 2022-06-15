ليبيا نيوز

منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يغادر للمشاركه في منافسات البطوله العربيه بمدينة الدمام السعودية.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 يونيو 2022 م ( وال ) انطلقت  بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للمشاركه في  منافسات البطوله  العربيه  بمدينة الدمام السعوديه  بمشاركة  10 منتخبات وهي المغرب ومصر والسعودية  ، وليبيا والكويت والعراق  ، والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال .

وكان  منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد اختتم معسكر الاعداد بمدينه طرابلس واجرى عدد من المباريات الودية الاستعدادية مع اندية طرابلس وضع من خلالها المدرب الوطني   عبدالباسط النعاس، بمساعدة المدرب أشرف الدرسي، ومحمد الشريف مدرباً لحراس المرمى  التشكيلة الرسمية للفريق 

 ووضعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة  التي ضمت السعودية الدولة المضيفة وفلسطين .

كما سيشارك حكمنا الدولي علي العياط في ادارة مباريات بطولة كأس العرب  خلال الفترة من 20 إلى 28 من شهر يونيو الجاري ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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