استراليا تدفع أكثر من 580 مليون دولار تعويضا عن الغاء صفقة غواصات نووية .

كانبرا 14 يونيو 2022 م (وال) ـــ أعلن في أستراليا اليوم الثلاثاء عن تسوية بقيمة 555 مليون يورو (أي ما يوازي 585 مليون دولار) كتعويض لصالح مجموعة “نافال” الفرنسية التي كانت أبرمت اتفاقية لبناء غواصات للجيش الفرنسي تعمل بالطاقة النووية ، لكن كانبيرا الغت الصفقة الفرنسية ببناء غواصات في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة ،وبريطانيا، فيما عرف بصفقة “أوكوس”.

وكانت أستراليا قد أثارت غضب فرنسا العام الماضي، عندما ألغت فجأة صفقة بقيمة 35 مليار يورو، مع الشركة الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا.

وأبرزت هذه التسوية حجم الخلاف القاسي الذي نشب بين أستراليا وفرنسا، وهددت بنسف محادثات اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وقال “أنتوني ألبانيز”، الذي أصبح رئيس وزراء أستراليا بعد انتخابه الشهر الماضي، إنها (تسوية عادلة ومنصفة ، وقال أنه سيسافر إلى فرنسا قريبا لإعادة ضبط العلاقة التي تعاني من توترات واضحة جدا).

أما وزير الدفاع الفرنسي “سيباستيان ليكورنو”، فقد وصف التسوية بأنها (تسمح لنا بطي صفحة من الماضي في علاقاتنا الثنائية مع أستراليا والتطلع إلى المستقبل) .

…(وال)…