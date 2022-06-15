(وال ) تتابع إطلاق حملة للتبرع بالدم ببنغازي تحت عنوان ( قطرة من دمك تنقذ حياة ) .

بنغازي 14 يونيو 2022 م ( وال) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي حملة للتبرع بالدم تحت عنوان ” قطرة من دمك تنقذ حياة” بإشراف مصرف الدم المركزي بنغازي بالتعاون مع الجامعة الطبية .

وصرح مدير مكتب الامن والسلامة بمركز الدم بنغازي ” ايمن الدينالي ” لوكالة الانباء الليبية أن هذه الحملة التي تستمر لمدة يوم واحد تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والهدف منها نشر ثقافة التبرع بين المواطنين ، موضحا ان هذه الحملات تكرر باستمرار وفي امكنة مختلفة وبالتعاون مع العديد من الجهات بهدف توفير الدم لمن يحتاج في أي وقت واي مكان

وأشار ” الدينالي” إلى ان مصرف الدم بنغازي هو مقر خدمي يعمل على مدار الـ ( 24 9 ساعة طيلة أيام الأسبوع ويغطي كافة المستشفيات الحكومية والخاصة داخل بنغازي والمنطقة الشرقية والغربية وصولا الى مدينة سرت.

بدورها أوضحت مسؤولة الجامعة الدولية في الحملة الدكتورة ” ريحان العبيدي ” في تصريح لـ (وال) ان هذه الحملة جاءت ضمن الخطة السنوية المعدة للجامعة والتي تهدف الي تقديم خدمة مجتمعية من خلال احياء اليوم العالمي للتبرع بالدم ، مشيرة إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ان هناك عزوف لدى بعض الناس فيما يخص التبرع بالدم ، ومع إقامة مثل هذه الحملات تحفز الناس وتشجعهم خاصة اذ أقيمت في الجامعة وسط الطلبة والأطباء ومختصين الطب الذين يعون جدا أهمية التبرع بالدم.

وأوضحت ” العبيدى ” أن عملية التبرع بالدم لها العديد من الفوائد على المتبرع بالدم وفي مقدمتها هي انقاذ حياة شخص اخر ، كما أنها تعود بالنفع لجسم المتبرع أهمها الشعور بالخفة والنشاط إضافة الى تحفيز نخاع العظم بتجديد الخلايا وتقليل نسبة الحديد التي تسبب مشاكل وامراض القلب والشرايين.

يشار إلى ان اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم جاء لتكريم المتبرعين بالدم في أرجاء المعمورة، وهو يوافق يوم ميلاد الدكتور “كارل لاندستا ينر” مكتشف نظام فصائل الدم، الذي نال جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف ، وجرت العادة تنسيق برامج وفعاليات لهذه المناسبة بواسطة منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر وجمعية نقل الدم الدولية، والاتحاد الدولي لمنظمات التبرع بالدم وتنمو في كل عام قائمة الأنشطة المرافقة لهذا اليوم لتصبح أكثر عدداً وإبداعاً، وأصبح هذا اليوم في بعض البلاد مناسبة لانطلاق أنشطة أوسع.

ويوضح المختصون أن كمية الدم المتبرع به لا تتجاوز (450) مليلترا أو 8% من إجمالي دم الشخص، والتبرع يقوم بتنشيط الدورة الدموية وتنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لأن التبرع يخفض نسبة الحديد في الدم، التي تسبب في زيادة مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

(وال)