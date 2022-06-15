حرس بلدي بنغازي ينظم حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة للتأكد من التزامها بقواعد السلامة والصحة العامة.

بنغازي 14 يونيو 2022 م ( وال) – أطلقت دوريات مركز الحرس البلدي بنغازي المركز حملات تفتيشية علي صالونات الحلاقة للتأكد من التزامها بقواعد السلامة والصحة العامة ، وتوعية أصحاب المهن والمتعاملين باتباع الطرق الصحية لتجنب نقل الأمراض المعدية، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويشمل برنامج الحملة تكثيف الزيارات الميدانية والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، وتعقيم الأدوات، وضبط المخالفين وقفل كافة الصالونات الغير مطابقة لكافة الشروط القانونية والصحية آمنة، أساسها ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد آمر الدوريات بالمركز النقيب ” وليد الشيخي ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ان كافة العناصر المكلفة بالتفتيش ستتابع الصالونات بشكل يومي، للتأكد من أنها تعمل وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها، كما تم تكثيف الحملات قبل العيد لما تشهده هذه الفترة من ازدحام في الصالونات الحلاقة.

ومن جانبه، أكد رئيس وحدة الاعلام ملازم ” محمد لعبيدي ” لـ (وال) أن حملات التفتيش والتي تنظمها كافة المراكز تهدف إلى الارتقاء بالوضع الصحي لصالونات الحلاقة، وضبط الأسعار وتعزيز الوعي الصحي، والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، وضبط المخالفين ومتجاوزين لكافة الإجراءات القانونية والصحية.

وكما سيتم – حسب العبيدي- تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على صالونات الحلاقة خلال الفترة التي تسبق العيد، وطيلة أيام العيد، إذ تم تخصيص ورديات صباحية ومسائية بهدف التأكد من استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات الحلاقة، مشير إلى أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات القانونية الرادعة لكافة المخالفين والتي قد تصل للإحالة للنيابة العامة.

(وال)