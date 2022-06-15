اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي سرت والجفرة في مجال الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي .

سرت 14 يونيو 2022م (وال)- وقعت جامعتا سرت والجفرة ، صباح اليوم الثلاتاء ، بمقر جامعة سرت ، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في مجالات الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي.

ونصت الاتفاقية ، التي وقعها رئيسا الجامعتين الدكتور “سليمان الشاطر” والدكتور “أبوبكر جلاله”، بحضور مدراء الإدارات ، على تقوية وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين والاستفاده من خبرات أعضاء هيئة التدريس ، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتسهيل إجراءات طلاب الدراسات العليا في الجامعتين.

كما نصت الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية.

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