ليبيا نيوز

اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي سرت والجفرة في مجال الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي .

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 14 يونيو 2022م (وال)- وقعت جامعتا سرت والجفرة ، صباح اليوم الثلاتاء ، بمقر جامعة سرت ، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في مجالات الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي.

    ونصت الاتفاقية ، التي وقعها رئيسا الجامعتين الدكتور “سليمان الشاطر” والدكتور “أبوبكر جلاله”،  بحضور مدراء الإدارات ، على تقوية وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين والاستفاده من خبرات أعضاء هيئة التدريس ، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتسهيل إجراءات طلاب الدراسات العليا في الجامعتين.

    كما نصت الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية.

  ..(وال)..

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وكالة الأنباء الليبية

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