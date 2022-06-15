القوات العراقية تطلق عمليتين عسكريتين ضد داعش شمال وشرق العراق

أعلنت الخلية الأمنية في العراق إطلاق علميتين عسكريتين لملاحقة فلول تنظيم داعش في شمال وشرق العراق.

وقالت الخلية، في بيان رسمي، إن العملية ستَستهدف عناصر داعش بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد، ومحافظة ديالى شرق العراق.

وأشارت الخلية إلى أن العملية بدأت فجر 15 يونيو الجاري، واشترك فيها عدد من عناصر الجيش العراقي بإسناد طائرات القوات الجوية وطيران الجيش، وأكدت على أن الهدف الأساسي من هذه العملية تفتيش منطقة وادي العظيم.

وبالتزامن مع هذه العملية، انطلقت عملية أخرى في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى.

يذكر أن القوات العراقية أكدت مقتل 11 عنصرًا من داعش في عمليتين منفصلتين في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال البلاد.

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