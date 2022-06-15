العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بأربعة إرهابيين قتلوا الجندي مصطفى العذاري بطريقة بشعة

ذي قار 15 يونيو 2022 (وال) -أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، أنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين مدانين بقتل الجندي مصطفى العذاري، الذي تم أسره وقتله بطريقة بشعة في مدينة الفلوجة العراقية مايو 2015. وذكر المصدر أن “فريقا من وزارة العدل العراقية، قدم إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت)، أمس الثلاثاء، وأشرف على تنفيذ […]

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