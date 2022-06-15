برن 15 يونيو 2022 (وال) -قال مسؤولون إن سويسرا أغلقت مجالها الجوي، اليوم الأربعاء، بعد خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية أدى إلى وقف الرحلات الجوية. وحسب “فرانس برس”، قالت “سكاي جايد” لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية. وذكرت في بيان: “تعرضت سكاي جايد […]

ظهرت المقالة سويسرا.. إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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