فرنسا.. قتيلان وجريحان جراء إطلاق نار قرب ملعب ليون

ليون 15 يونيو 2022 (وال) -قتل شخصان على الأقل، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.



وقال شهود عيان، إن (4) رجال استهدفوا خلال إطلاق نار في منطقة لا دوشيري، بالقرب من ملعب “ستاد دي لا دوشيري”، وفق صحيفة ميرور.

وأفادت تقارير محلية بأن أحد الجرحى في حالة حرجة، والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه، فيما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، وتعتقد الشرطة أنه ربما كان حادثا بين العصابات المتناحرة.

ويعتقد أن إطلاق النار بدأ قبل منتصف الليل بقليل خارج مبنى بالقرب من الإستاد الرياضي، وهي أحدث جريمة إطلاق نار في المنطقة.(وال ليون) س خ.

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