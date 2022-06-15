خلال لقائه أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت باشا غا يشدد على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

سرت 15 يونيو 2022م ( وال ) – شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشا غا” على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

جاء ذلك لقاء ” باشا غا ” أمس الثلاثاء عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت وبحضور نائبي رئيس الحكومة “خالد الأسطى وسالم الزادمة وعدد من الوزراء.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على “الفيسبوك” ناقش الحضور تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة.

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