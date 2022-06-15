اتفاقية تعاون بين جامعتي الجفرة وسرت .

الجفرة 15 يونيو 2022 م ( وال ) – وقعت جامعة الجفرة خلال اليومين الماضيين اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة سرت في مجال الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي بهدف تقوية وتعزيز التعاون بين الجامعتين والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وتسهيل إجراءات طلاب الدراسات العليا في الجامعتين والتعاون في تنظيم الندوات العلمية والمؤتمرات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد أكاديمي من جامعة الجفرة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور ” يوسف ابوبكر جلالة ” وضم الوكلاء ومدراء الإدارات لجامعة سرت ولقائهم بنظرائهم في جامعة سرت.

وقام الوفد وفد جامعة الجفرة على هامش الزيارة بزيارة لإذاعة صوت الجامعة للاطلاع على سير العمل فيها وتنظيم البرامج كونها داعم للعملية التعليمية والبحث العلمي.

( وال – الجفرة )