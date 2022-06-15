فرنسا و الجزائر يتفقان على استمرار التعاون بينهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الليبي.

باريس 15 يونيو 2022 م ( وال ) – اتفقت فرنسا والجزائر على استمرار التعاون بينهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الليبي.

جاء ذللك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية” كاترين كولونا” مع وزير الخارجية الجزائري” رمطان لعمامرة .

وقالت الخارجية الفرنسية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، إن الاتصال تمحور حول الأزمات الإقليمية، لا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وأعربت الوزيرة الفرنسية خلال هذا الاتصال عن الرغبة المشتركة في الحفاظ على العلاقات الفرنسية –الجزائرية، باعتبار التعاون بين البلدين، أمرا محوريا للتعامل مع الأزمات الإقليمية ولاسيما في مالي وليبيا حسب تعبيرها .

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