ليبيا نيوز

عاجل/مجلس النواب يستأنف قيل قليل جلساته بمدينة سرت برئاسة ( عقيلة صالح ) وحضور نائبه( النويري ) والتي من المتوقع حسب بعض المصادر ان يتم التصويت خلالها على مشروع الميزانية العامة للدولة .

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل/مجلس النواب يستأنف قيل قليل جلساته بمدينة سرت برئاسة ( عقيلة صالح ) وحضور نائبه( النويري ) والتي من المتوقع حسب بعض المصادر ان يتم التصويت خلالها على مشروع الميزانية العامة للدولة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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