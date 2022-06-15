عاجل/مجلس النواب يستأنف قيل قليل جلساته بمدينة سرت برئاسة ( عقيلة صالح ) وحضور نائبه( النويري ) والتي من المتوقع حسب بعض المصادر ان يتم التصويت خلالها على مشروع الميزانية العامة للدولة .

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