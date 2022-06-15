نتائج مسابقة رياض الاطفال التربوية الابداعية بالجفرة.

الجفرة 15 يونيو 2022 م (وال) – احتضنت مدينة سوكنة ببلدية الجفرة المسابقة التربوية الإبداعية للأطفال والتي نظمها مكتب رياض الأطفال تحت اشراف مكتب النشاط بمراقبة تعليم الجفرة لعددا من رياض الأطفال بودان وهون وسوكنة .

واشتملت جوانب المسابقة التي تنافس على الفوز بها قرابة (60) طفلا وطفلة من رياض الأطفال جوانب (قارئ القران الكريم – الشاعر – الرسام – المذيع – الراوي الصغير) .

وجاءت نتائج المسابقة على النحو كالتالي ( القران الكريم : الطفلة ” ربيعة باشا محمد ” ، روضة الامل بسوكنة –

الشاعر الصغير: الطفل ” محمد اشرف محمد زوبي ، روضة الامل بودان – الرسام الصغير : الطفلة ” سارة سالم علي بارود ” ، روضة الحنان فرجان بسوكنة – الراوي الصغير : الطفلة ” سهى ميلاد ابوبكر ” ، روضة الزهور بودان – المذيع الصفير : الطفل ” عبدالعظيم احميدة ميلاد ” ، روضة الامل بسوكنة ) .

( وال – الجفرة )