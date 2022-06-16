المنفي يناقش مع عضو لجنة الحوار ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الوضع السياسي في البلاد.

طرابلس 15 يونيو 2022م (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفى ” عضو لجنة الحوار السياسي، وأحد حكماء مدينة بني وليد ” محمد البرغوثي ” ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ” سلامة الغويل ” لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وعدد من قضايا الشأن العام.

وأكد ” البرغوثي ” خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس أن حالة الاستقرار السياسي والأمني، ستمنح البلاد استقراراً اقتصادياً واجتماعيا، يعزز المصالحة والسلم الاجتماعي في البلاد، مشيداً بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، التي يمضي فيها بخطىً ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية.

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