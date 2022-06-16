الرئيس الصيني : بكين مستعدة لتعاون استراتيجي وثيق مع روسيا.

بكين 15 يونيو 2022 (وال)- قال الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون الثنائي المستقر مع روسيا.

ونقل التلفزيون الصيني المركزي عن الرئيس “شي” قوله إن “الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي” .. منوهاً بالديناميكية الجيدة لتنمية العلاقات رغم الأحداث الجارية في العالم.

كما أكد الرئيس الصيني لـ “بوتين” استعداده لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي، وتقديم الدعم المتبادل، “مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي”.

وذكرت وسائل إعلام ، في وقت سابق ، أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية ، كما تم افتتاح أول جسر للسيارات بين روسيا والصين في بلاغوفيشتشينسك في 10 يونيو الجاري.

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