ليبيا نيوز

روسيا: التقارير الأميركية حول استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا غير صحيحة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت السفارة الروسية في واشنطن التقارير الأميركية التي تحدثت عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن المزاعم الأميركية حول استخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين في خاركيف غير صحيحة.

وأكدت كذب الأخبار التي تتحدث عن ارتكاب روسيا جرائم حرب ضد المدنيين في أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا لحماية مدنيين دونباس من النازيين المسلحين المدعومين من أميركا والدول الأوربية، والذين قاموا بقصف المناطق السكنية في دونباس بأسلحة غريبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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