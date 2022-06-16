روسيا: التقارير الأميركية حول استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا غير صحيحة

نفت السفارة الروسية في واشنطن التقارير الأميركية التي تحدثت عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن المزاعم الأميركية حول استخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين في خاركيف غير صحيحة.

وأكدت كذب الأخبار التي تتحدث عن ارتكاب روسيا جرائم حرب ضد المدنيين في أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا لحماية مدنيين دونباس من النازيين المسلحين المدعومين من أميركا والدول الأوربية، والذين قاموا بقصف المناطق السكنية في دونباس بأسلحة غريبة.

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