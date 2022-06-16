كينيا تدعو إلى نشر قوات إقليمية شرقي الكونغو بشكل فوري

دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى نشر قوات إقليمية جديدة بشكل فوري شرق الكونغو بهدف التصدي للمسلحين المتمردين.

وقال الرئيس الكيني إن القوات الجديدة سيتم نشرها في أقاليم أيتوري وكيفو الشمالي، وكيفو الجنوبي بهدف الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعم قوات الأمن في جمهورية الكونغو.

جاءت تصريحات أوهورو كينياتا بعد هجوم كبير شنته جماعة إم 23 المتمردة في شرق الكونغو، سيطرت من خلاله على بلدة استراتيجية على الحدود من أوغندا، وأجبرت أكثر من 30 ألف مدني على النزوح.

يذكر أن السلطات في الكونغو لم تصدر أي تعقيب على تصريحات الرئيس الكيني، ولم تعلن موافقتها أو رفضها نشر القوات الجديدة.

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