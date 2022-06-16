فوز ليبيا بالجائزة الدولية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة ببنغازي

بنغازي 16 يونيو 2022 (وال)- اختتمت بمسرح الإبداع والطفل بمدينة بنغازي اليوم الخميس، مسابقة جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة بفوز ليبيا بالترتيب الأول.

هذا وشارك في المسابقة التي استمرت على مدى أسبوع متواصل، “40” دولة، وهذه المسابقة التي غابت عن دولة ليبيا لعدة سنوات، وهي تعود من جديد في نشختها العاشرة.

وقد فازت ليبيا بعد منافسة شريفة وقوية في التلاوة والتجويد، استطاع القارئ عبد السيد الماعون من مدينة الكفرة، أن يضع اسمه ودولة ليبيا على منصات التتويج ليفوز بالتترتيب الأول وبجائزة مالية قدرها 250 ألف دينار ليبي.

وجاءت ترتيب الــ 10 الأوائل على نحو التالي:

الترتيب الأول: عبد السيد الماعون من ليبيا.

الترتيب الثاني: بونا تيام من جمهورية كونغو برازفيل.

الترتيب الثالث:

الترتيب الثالث: حسن ساموه من دولة تايلاند.

الترتيب الرابع: محمد عيسى أحمد من سوريا.

الترتيب الخامس: ابام الدين فخر الدين من جمهورية روسيا.

الترتيب السادس: عبدالله بشير عبدي من ولايات المتحدة الأمريكية.

الترتيب السابع: صالح أحمد تكريم من جمهورية بنغلاديش.

الترتيب الثامن: شعيب محمد شافعي من السويد.

الترتيب التاسع: زكريا أبوعقل من مملكة بلجيكا.

الترتيب العاشر: بلال عبد الله أحمد من جمهورية اليمن. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال