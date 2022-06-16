المركز الوطني لمكافحة الامراض ينظم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا.

طرابلس 16 يونيو 2022 م ( وال ) يواصل المركز الوطني لمكافحة الامراض تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا وأعداد كوادر طبية بالمجمعات ومراكز الرعاية الصحية الاولية لتقديم خدمة المشورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،و منظمة الصفوة الخيرية ومؤسسة الرعاية الصحية ضمن خطة المركز لتطوير الكوادر واعداد المزيد من الطواقم الطبية .

واستهدفت الدورة التدريبية الثالثة على التوالي مقدمي الرعاية الصحية داخل المجمعات الصحية ببلديات طرابلس الكبرى عن كيفية التعامل مع حامل الفيروس ، وطرق تقديم خدمة المشورة له وإحالته للجهة المناسبة ،وأيضا التعريف بالاحالات التي يتعرض لها حامل الفيروس ،

كما شملت الدورة تدريب المشاركين على بعض المهارات الخاصة بمساعدة المصابين والمرضى ومكافحة الوباء و أداء الخدمة على أكمل وجه .

وأشرف على التدريب وعلى إعْداد المادة العلميّة مجموعة من المدربين المعتمدين من قبل إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.