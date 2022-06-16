الدبيبة ; يتابع سير عمل جهاز الطيران الإلكتروني .

طرابلس 16 يونيو 2022 م ( وال ) استقبل رئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة ” مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني العميد الهادي مخلوف إبراهيم ،ومعاونه.

وتم خلال اللقاء بحث سير عمل الجهاز ومدى جاهزيته لأداء المهام المكلف بها وتنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت القرار رقم 452 ينص على إنشاء الجهاز الذي سيتولى الإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

و نص القرار في مادته الرابعة أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

كما أصدرت الحكومة قرارا بتكليف العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.