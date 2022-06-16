رئيس المجلس الأعلى للدولة يتلقى دعوة من ( ويليامز) لزيارة القاهرة ولقاء رئيس مجلس النواب ( عقيلة صالح) .

طرابلس 16 يونيو 2022 (وال)- تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية “ستيفاني وليامز” لزيارة العاصمة المصرية القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس ان ” المشري ” يدرس حاليا الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري .

وحسب المكتب الإعلامي فإن” المشري ” أكد أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.

وال..