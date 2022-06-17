المؤسسة الوطنية للتعدين تتابع سبل تفعيل المصانع المتوقفة بالمنطقة الشرقية .

بنغازي 16 يونيو 2022 م ( وال ) أنهى المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين ” محمد عصر ” وعضوين من مجلس الادارة وعدد من مدراء الفروع جولة تفقدية للشركات والمصانع المتعثرة بالمنطقة الشرقية ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لتفعيل المصانع والشركات الصناعية المتوقفة .

وشملت الجولة التفقدية لمدير عام المؤسسة عدد من الشركات العاملة والمحاجر والمصانع و محاجر شركة الاسمنت الليبية الهواري و بنغازي و الفتائح بمدينتي بنغازي و درنة.

وعقد المدير العام للمؤسسة والوفد المرافق له اجتماعات مكثفة مع مدراء ومشرفي المصانع والشركات تم خلاله مناقشة سبل تفعيل هذه المصانع وعودتها للانتاج .

كما تناول اجتماع مدينة البيضاء الاوضاع والاجراءات القانونية و الادارية و تفعيل برامج الجباية للعقود المتعثرة بحضور مدير مديرية امن البيضاء و رئيس جهاز الشرطة الزراعية الجبل الاخضر.