ليبيا نيوز

المؤسسة الوطنية للتعدين تتابع سبل تفعيل المصانع المتوقفة بالمنطقة الشرقية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 16 يونيو 2022 م ( وال )  أنهى المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين  ” محمد عصر ” وعضوين من مجلس الادارة وعدد من مدراء الفروع جولة تفقدية للشركات والمصانع المتعثرة  بالمنطقة الشرقية  ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لتفعيل المصانع والشركات الصناعية المتوقفة .

وشملت الجولة التفقدية لمدير عام المؤسسة  عدد من الشركات العاملة والمحاجر والمصانع و محاجر شركة الاسمنت الليبية الهواري و بنغازي و الفتائح بمدينتي بنغازي و درنة.

وعقد المدير العام للمؤسسة والوفد المرافق له اجتماعات مكثفة مع مدراء ومشرفي المصانع والشركات تم  خلاله مناقشة سبل تفعيل هذه المصانع وعودتها للانتاج .

كما تناول اجتماع مدينة البيضاء   الاوضاع والاجراءات القانونية و الادارية و تفعيل برامج الجباية للعقود المتعثرة بحضور   مدير مديرية امن البيضاء و رئيس جهاز الشرطة الزراعية الجبل الاخضر.

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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