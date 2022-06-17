احتجاجات في الهند على نظام التجنيد الجديد

أعلنت الشرطة الهندية تواصل الاحتجاجات في البلاد على نظام التجنيد الجديد لليوم الثاني تواليًا، حيث قام المحتجون برشق رجال الشرطة بالحجارة، وإضرام النار في القطارات.

وقالت الشرطة إنها أطلقت الأعيرة النارية في الهواء على حشود رشقتها بالحجارة في ولاية هاريانا شمال البلاد، وأشارت إلى أن المحتجين أضرموا النار في عربتي قطار في ولاية بيهار الشرقية، وعطلوا خدمات السكك الحديدية.

وأكد أحد المسؤولين في الشرطة اعتقال أكثر من 100 شخص من المحتجين في ولاية بيهار الشرقية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلنت مؤخرا عن إصلاحات في نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ عددها حوالي 1,38 مليون جندي بهدف خفض معدل الأعمار وتقليص الإنفاق على معاشات التقاعد.

———- Forwarded message ———

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا