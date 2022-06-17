ماكرون: تقديم تنازلات عن الأراضي لإنهاء الحرب قرار يخص أوكرانيا وحدها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية أجراها أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف؛ دعم بلاده لأوكرانيا، وقال إن قرار تقديم تنازلات إقليمية لروسيا بهدف إنهاء الحرب قرار يخص أوكرانيا وحدها.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى التمسك بالقيم والقانون الدولي، وتقديم الدعم المطلوب لأوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار العاصمة كييف رفقة مسؤولين إيطاليين وألمان، حيث أكد المسؤولون دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في حين طالب المسؤولون الأوكرانيون بزيادة الدعم العسكري، واعتبروا أن الدعم الذي قدم لهم لا يزال محدودًا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني أكد، في وقت سابق، عدم تنازل بلاده عن أراضيها التي سيطرت عليها القوات الروسية.

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