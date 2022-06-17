وليامز لـ وفدي النواب والدولة: أحثكم على الوفاء بواجباتكم تجاه الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات.

طرابلس 17 يونيو 2022م ( وال ) – علقت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على انطلاق فعاليات اليوم الخامس لمشاورات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وليامز، في تغريده نشرتها على موقعها ،بويتر” في اليوم الخامس من مشاورات المسار الدستوري، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، أثنيتُ على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق.

وتابعت: كما أحثهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات، من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.

….(وال ) ….