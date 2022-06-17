حكم بالإدانة ضد النائب التونسي المجمد سيف الدين مخلوف

أكدت مصادر صحفية تونسية، الجمعة، صدور قرار بالإدانة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ضد القيادي في ائتلاف الكرامة النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف.

وأضافت المصادر أن حكم الإدانة شمل سجنه سنة نافذة، إضافة إلى منعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، وهو حكم استئنافي عن الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه سنة مع تأجيل النفاذ بتهمة المس بمعنويات الجيش الوطني.

ويحاكم مخلوف بتهم التطاول على الجيش، وذلك بعد مشادة بينه وبين مسؤول بالمحكمة العسكرية بتونس، في مقر المحكمة، حيث وجهت له تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته.

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