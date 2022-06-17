بوتين: الدول الغربية قد تخسر 400 مليار دولار بسبب العقوبات على موسكو

رجّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تخسر الدول الغربية هذا العام 400 مليار دولار بسبب العقوبات التي فرضتها على موسكو، نتيجة الحرب الأوكرانية عقب اندلاعها في فبراير الماضي.

وأضاف بوتين في كلمة له على هامش منتدى سانت بطرسبرغ، أن بلاده تجاوزت أزمة التضخم رغم العقوبات الغربية التي فرضت طيلة الأربعة الأشهر الماضية، مبيناً أن موسكو قامت بتثبيت النظام المصرفي وضخ سيولة كافية ومناسبة للاقتصاد الروسي.

وتواجه روسيا موجة عقوبات دولية كبيرة، أبرزها قطاعي النفط والغاز والطيران، بالإضافة لتجميد أرصدتها الخارجية والتضييق على الأنشطة التجارية.

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