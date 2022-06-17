اللاجئون الأوكران بدون مأوى في بريطانيا

كشفت بيانات نشرتها وزارة التسوية والمجتمعات والإسكان البريطانية، أن مئات الأطفال الأكرانيون وأسرهم بلا مأوى بعد منحهم ملاذاً في المملكة المتحدة، منهم 480 أسرة لديها طفل واحد على الأقل.

وأوضحت البيانات عن إقامة 51800 شخص في غرف، ونحو 25400 شخص يخضعون لمخطط الأسرة، الذي يسمح للاجئين بالانضمام إلى أقاربهم في المملكة المتحدة، كما تشير الأرقام إلى أن سبعة من كل 10 أسر أصبحت بلا مأوى بموجب نظام السكن مع أسرة، حيث أصبح 62 % منها بلا مأوى لأن السكن لم يكن متاحًا أو مناسبًا عند الوصول، بينما تركت 175 أسرة مساكنها بسبب مشاكل متعلقة بالترتيبات والتنسيق.

وأضافت الوزارة أن عائلة واحدة من 140 أسرة تم تسجيلها على أنها بلا مأوى، تم تزويدها حتى الآن بسكن بديل، بينما آلاف الأوكرانيين الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة قد أُجبروا على العيش في أماكن إقامة مكتظة، حيث تتشارك عائلات بأكملها في غرف فردية.

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