(وال ) تتابع حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري .

بنغازي 17 يونيو 2022 م (وال) – سجل ميناء بنغازي البحري خلال الأيام الماضية حركة تجارية بدخول العديد من السفن والناقلات التجارية المحملة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة من عدة بلدان .

وأوضح رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ ” سمير فرج النبال ” في افادته لوكالة الانباء الليبية عن حركة السفن بميناء بنغازي البحري باستقبال الميناء للسفن التجارية على النحو التالي :

*السفينة ( ماي فيلد ) قادمة من تركيا وتحمل ( 79 ) حاوية.

* السفينة (السدرة حليمة) قادمة من تركيا وتحمل ( 39 ) حاوية.

*السفينة ( C S M ميتاليا F ) قادمة من إيطاليا وتحمل ( 171) حاوية.

* الناقلة (غاز اكسبلور) قادمة من مليتة والمحملة ( 3000 ) طن من غاز الطهي.

*الناقلة ( كريتي بيسكوبي ) قادمة من اليونان وتحمل ( 32639 ) طن من وقود الديزل.

بدوره أوضح رئيس مكتب المناولة ” شعبان الدلح ” أن السفينة ( CM لونا ) للوكيل الملاحي مدتيرينيان والقادمة من إيطاليا تم افراغ حمولتها البالغة ( 182 ) حاوية منها( 129 ) حاوية سيارات والباقي ملابس وقطع غيار، وشحنت بـ ( 300 ) حاوية فارغة.

وأشار ” شعبان الدلح ” إلى أن العاملين في الشركة الليبية للموانئ يستعدون لاستقبال سفينة محملة بسيارات تصل الغدا السبت .

(وال )