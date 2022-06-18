خلال حضورهما لاجتماعات لجنة (5+5) : الحداد والناظوري يؤكدان على توحيد المؤسسة العسكرية وعدم تسيسها .

القاهرة 17 يونيو 2022 م (وال) – أثنى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا على أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال حضوره رفقة الفريق أول “عبدالرزاق الناظوري”، أمس الخميس لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة .

و طالب ” الحداد ” في كلمته في الاجتماع الجميع بأن يكونوا يداً واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مشددا على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

بدوره أكد الفريق أول “عبد الرزاق الناظوري”، في كلمته في الاجتماع على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد.

وقد أكد المشاركون في اجتماعات اللجنة المشتركة (5+5) على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور ، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية ، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

(وال )