صواريخ أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود

أكد الحاكم العسكري لأوديسا ماكسيم مارشينكو، في بيان بالفيديو على قناته في تطبيق تليغرام، غرق سفينة روسية كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى جزيرة “الثعبان” المهمة استراتيجيا بعد استهدافها بصواريخ أوكرانية.

وأشار إلى أن السفينة الغارقة تحمل اسم “فاسيلي بيك” وتتبع الأسطول الروسي الموجود في البحر الأسود.

وقال إن القوات الأوكرانية أطلقت عليها صواريخ مضادة للسفن كانت الدنمارك قد قدمتها لأوكرانيا في وقت سابق من أجل مساعدتها في التصدي للهجوم الروسي الذي بدأ في فبراير الماضي.

يذكر أن أوكرانيا حصلت، خلال الفترة الماضية، على كمية كبيرة من المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية بهدف إيقاف الزحف الروسي.

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