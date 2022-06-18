رئيس كوريا الجنوبية يدعو للرد بحزم على استفزازات جارته الشمالية

طالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية بالرد بشكل حازم وموحد على استفزازات كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الكوري إن استفزازات بيونغ يانغ تهدد الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن عدم الرد على هذه الاستفزازات سيجعل كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية والصاروخية.

كما تطرق خلال المحادثة إلى تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وقال إن كوريا الشمالية رفضت المساعدات واللقاحات التي حاولت بلاده تقديمها لها، وطالب بمراقبة الوضع الوبائي فيها.

يذكر أن مجلس الأمن فشل في مايو الماضي في فرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب إطلاقها صواريخ بالستية بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”.

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