الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

الرياض 18 يونيو 2022 (وال) -نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

وأضاف البيان “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.(وال الرياض) س خ.

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