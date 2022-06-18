صدور كتاب “الرمزية” لتشارلز جادويك بترجمة عربية

بغداد 18 يونيو 2022 (وال) _ صدرت حديثًا للأكاديمي والكاتب العراقي الدكتور عبد الواحد لؤلؤة عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر ترجمة عربيّة لكتاب “الرمزية”، Symbolism: The Critical Idiom، وهو للمؤلف البريطاني تشارلز جادويك Charles Chadwick.

ومما جاء في تقديمه:

هذا الكتاب هو جزء من سلسلة من الدراسات المكثفة تتناول المصطلحات والمفهومات التي دخلت النقد الأدبي في العصر الحديث، تسندها أمثلة من آداب لغات عالمية شتى، تنير المصطلح أو المفهوم الأدبي أو الفني، مثل: المأساة- الرومانسية- الجمالية- المجاز الذِهني – اللامعقول- التصّور والخيال- الهجاء- الوزن والقافية والشعر الحر- الواقعية- الرومانس- الدرامَا والدرامي – الحبكة- المفارقة- المفارقة وصفاتها- الترميز- الرعوية – الرمزية – الملحمة.

وجميع هذه الكتب صدرت في سنوات سابقة في مجلدات تحت اسم “موسوعة المصطلح النقدي” نشرتها المؤسسة العربية للدراسات والنشر منذ عقود وحتى اليوم.

يقع الكتاب في 104 صفحات من القطع المتوسط.(وال _ بغداد) ح م

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