لندن 18 يونيو 2022 (وال) -كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في “الكالتشيو” مع يوفنتوس. وبحسب التقارير، فإن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد لـ”الشياطين الحمر”، الهولندي إريك تن هاغ، بالإضافة […]

ظهرت المقالة رونالدو يتجه للدوري الإيطالي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال