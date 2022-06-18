الصومال.. مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

مقديشو 18 يونيو 2022 (وال) -تمكنت قوات الأمن في الصومال من قتل (60) عنصرا من حركة «الشباب” الإرهابية، في ولاية “جلمدج” بمنطقة بحدو، وتقع الولاية في وسط البلاد، وأشار وزير إعلام الولاية أحمد فلجلي، إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة.

وأشاد رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، بأهالي “بحدو” على تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم عناصر “الشباب” الإرهابية الذين شنوا هجوما شرسا على البلدة صباح أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، تصدى الجيش الوطني الصومالي، لهجوم إرهابي مخطط لعناصر من حركة “الشباب”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة” ضد منطقة متبان بإقليم هيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”.(والمقديشو) س خ.

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