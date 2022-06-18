ليبيا نيوز

رداً على قرارات سعيّد.. قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع آخر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صوّت قضاة تنسيقية الهياكل القضائية في تونس على تمديد إضرابهم أسبوعاً آخر، بالإضافة لإعلان يوم غضب في القطاع.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين قد قرر في الرابع من يونيو الجاري، تعليق العمل في كافة الدوائر القضائية لمدة أسبوع، باستثناء قضايا الإرهاب، وذلك في رد فعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد القاضي بإعفاء 57 قاضياً مطلع يونيو.

في سياق متصل، تظاهر آلاف التونسيين السبت رفضاً للاستفتاء الذي دعا له الرئيس سعيّد على الدستور الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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