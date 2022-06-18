رداً على قرارات سعيّد.. قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع آخر

صوّت قضاة تنسيقية الهياكل القضائية في تونس على تمديد إضرابهم أسبوعاً آخر، بالإضافة لإعلان يوم غضب في القطاع.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين قد قرر في الرابع من يونيو الجاري، تعليق العمل في كافة الدوائر القضائية لمدة أسبوع، باستثناء قضايا الإرهاب، وذلك في رد فعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد القاضي بإعفاء 57 قاضياً مطلع يونيو.

في سياق متصل، تظاهر آلاف التونسيين السبت رفضاً للاستفتاء الذي دعا له الرئيس سعيّد على الدستور الجديد.

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