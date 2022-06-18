بلعيد يؤكد تسليم مسودة الدستور التونسي الجديد الإثنين المقبل

أكد رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، أنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين 20 يونيو، متعهداً بصياغة دستور ديمقراطي جديد لجمهورية جديدة.

وأضاف بلعيد في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تُركز على بناء اقتصاد البلاد لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وكشف بلعيد أن الدستور الجديد الذي ينوي سعيّد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو، سيتضمن باباً خاصاً هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد التونسي، عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية.

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