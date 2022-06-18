اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية، بالقرب من بوروفينكا بمنطقة لوغانسك مع اشتداد المعارك في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع.

وأضافت أن المضادات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-25″، بالقرب من كاميشيفاخا، وطائرة هليكوبتر من طراز “مي-24” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من أرخانجيلسك بدونيتسك، مشيرة إلى تدمير معاقل وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية عسكرية خاصة بالمنطقة العسكرية الغربية قرب خاركيف.

وأشارت مصادر محلية أوكرانية إلى اختباء 568 شخصًا بينهم 38 طفلًا، في مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك، وسط صعوبات في إجلائهم بسبب القصف الروسي الشديد.

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