البريطانيون يصرخون في وجه الغلاء

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، وسط انتقادات حادة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتباطئه في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

وطالب المتظاهرون الذين حملوا شعارات ”أوقفوا الحرب… لا الرفاهية”، وأطلقوا صيحات الاستهجان عندما مروا أمام 10 داونينغ ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء، مطالبين الحكومة ببذل مزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين يواجهون ارتفاع نفقات المعيشة بسرعة أكبر من أجورهم.

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح كما أن الأسعار ارتفعت قبل الحرب، مع بدء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا والذي أدى إلى طلب قوي من المستهلكين.

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