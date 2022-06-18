الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية الهدنة في اليمن

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، على ضرورة حماية الهدنة، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مشيراً إلى أن تمديد هدنة الشهرين خطوة أولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقاً.

وأضاف غروندبرغ في لقاء على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى اليمن الدولي في ستوكهولم، أن الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى أن الحلول المؤقتة لا تُفضي إلى سلام.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقتا مطلع يونيو على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك، في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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