رئيس لجنة الخارجية يبحث التطورات السياسية الراهنة ودور ألمانيا في دعم استقرار ليبيا مع سفيرها

طبرق 18 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عددًا من الموضوعات المشتركة؛ أبرزها التطورات السياسية الراهنة ودور ألمانيا في دعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد العقوري خلال اللقاء على أهمية إعادة اطلاق مؤتمر برلين للسلام الذي حقق نجاحات كبيرة في البداية، لكن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته، منوهًا إلى برامج الدعم التي تقدمها ألمانيا عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون لدعم الحكم المحلي والتحول للامركزية.

كما أكد العقوري على أهمية أن تُوضع في الاعتبار وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، خاصة وأن أغلب الدول الأوروبية وجمهورية ألمانيا تتبع نظامًا فيدراليًا.

وطالب العقوري بتوسيع التعاون المشترك في الملف الثقافي والعلمي، وتفعيل معهد غوته الألماني في ليبيا، مُبديًا آسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا الملف.

وجدد العقوري شكره للسفير الألماني للجهود التي تبذلها بلاده لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، مضيفًا بأنه يثمن مواقف ألمانيا ويؤكد على أهمية الدور الألماني.

بدوره، أكد السفير الألماني على حرص بلاده على مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا، وتعزيز التعاون في جميع المجالات لصالح الشعبين والبلدين الصديقين. (وال) ف م/ ر ت

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