مطار هيثرو في لندن يشهد تكدساً للحقائب والامتعة في منظر كارثي بامتياز .

لندن 18 يونيو 2022 (وال) – يشهد مطار هيثرو في لندن،تكدساً للحقائب في منظر كارثي بامتياز، إذ تم إخبار القادمين إلى مطار هيثرو أنهم قد لا يحصلون على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار في النمو بسبب «مشكلة في نظام الأمتعة».

واعتذر المسؤولون للمسافرين، الذين قيل إنه تم تحذيرهم من أنه قد يستغرق الأمر يومين قبل لم شملهم مع متعلقاتهم، وألقى باللوم في التعطيل على “مشكلة فنية” في نظام الأمتعة، والتي تقول إنه تم حلها منذ ذلك الحين.يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه ركاب المطار أيضاً من طوابير طويلة وحافلات النقل المزدحمة، وانتظار طويل للانتقال بين مباني الركاب.ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعتبر هذه أحدث حالات الفوضى في المطارات البريطانية، التي ابتليت بنقص الموظفين وطوابير طويلة مزعجة لعدة أسابيع.

وهناك مخاوف من أن الأسوأ لم يأت بعد، عندما ينتهي الفصل الدراسي للأطفال في الصيف، وهو ما سيشهد ملايين العائلات التي تتطلع للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات.