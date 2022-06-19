رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يعتبر أن عدم متابعة مؤتمر برلين للسلام أضعفت مخرجاته.

طبرق 18 يونيو 2022 م (وال) – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري ” على أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام الذي حقق نجاحات كبيرة في البداية، معتبرا أن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته.

جاء ذلك خلال لقائه سفير جمهورية المانيا لدى ليبيا ” ميخائيل اونماخت ” لبحث عدداً من الموضوعات المشتركة أبرزها التطورات السياسية الراهنة ودور المانيا في دعم الاستقرار في ليبيا .

وقدم ” العقوري ” خلال اللقاء شكره لبرامج الدعم التي تقدمها المانيا عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون لدعم الحكم المحلي والتحول للامركزية، لافتا إلى أهمية أن توضع في الاعتبار وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، خاصة وأن اغلب الدول الأوروبية وجمهورية المانيا تتبع نظاماً فيدرالياً، مطالباُ بتوسيع التعاون المشترك في الملف الثقافي والعلمي وتفعيل معهد غوته الألماني في ليبيا، مبدياً آسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا الملف.

كما عبر ” العقوري ” عن تقديره للجهود التي تبذلها المانيا لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، مضيفاً بأنه يثمن مواقف ألمانيا ويؤكد على أهمية الدور الألماني.

بدوره أكد السفير الألماني على حرص بلاده على مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات لصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

( وال)