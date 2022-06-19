الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حرب أوكرانيا قد تستمر لسنوات

توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، استمرار الحرب في أوكرانيا لعدّة سنوات، وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانيا إنّ الحلف سيواصل دعم أوكرانيا وتقديم الأسلحة لها، لمساعدتها على تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.

وأشار إلى أنّ الحلف سيواصل دعم أوكرانيا عسكرياً مهما كانت التكلفة مرتفعة، وأكد على أنّ هذا الدعم ليس من أجل تحقيق التفوق عسكرياً وحسب، بل بهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد أعلن في وقتٍ سابق، تقديم الحلف لأسلحة جديدة تساعد أوكرانيا على الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى أسلحة الحلف المتطورة.

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