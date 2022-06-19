وزير الحكم المحلي يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

طرابلس 19 يونيو 2022 (وال) _ التقى على هامش منتدى الحكم المحلي الليبي لقاء الشركاء الدوليين، وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” و وكيل وزارة الخارجية “عمر كتي” مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية .

ويأتي هذا اللقاء تأكيداََ على عمق وقوة العلاقة والصداقة بين الشعب الليبي و الألماني، وكذلك على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم قضايا الشعب الليبي، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والاستقرار الدائم ووحدة التراب الليبي.

حيث تمت مناقشة ملفات التعاون والشراكة بين المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) ووزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية في تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من خلال تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

وفي الختام تم مناقشة تجديد توقيع واعتماد اتفاقية الشراكة بين وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) بعد مرور خمسين عاماََ من التعاون الإيجابي والمثمر، والذي يؤكد على قوة العلاقة بين الدولتين الصديقتين. (وال _ طرابلس) ع م

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