في مباراة انتصرت فيها الروح الرياضية الدبيبة يهنئ أهلي طرابلس، بفوزه على نادي الاتحاد ضمن مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس 18 يونيو 2022م ( وال ) – هنأ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية نادي أهلي طرابلس، بفوزه على غريمه الاتحاد بهدفين لهدف في الوقت القاتل، في مباراة الديربي المؤجلة لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز ‘ التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على أرضية ملعب الجمل .

ونشر الدبيبة عقب اللقاء تغريده عبر حسابه على تو يتر قال فيها ” أهني الأهلي بالفوز في مباراة الديربي وحظ أوفر لنادي #الاتحاد في قادم المناسبات، الروح الرياضية سادت المباراة ومدينة الجميل كانت كعادتها في المستوي.

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