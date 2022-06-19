مقتل اثنين في إطلاق نار على حافلة جنوب غرب رواندا

أعلنت الشرطة الرواندية مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة التغيير الديموقراطي، المناهضة للحكومة على حافة نقل عام أثناء سيرها على طريق نيامباجي –روسيزي في غابة نيونجوى جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود مع بوروندي.

وأشارت الشرطة في بيانٍ رسمي إلى أنّ الهجوم نفذته جبهة التحرير الوطني، التابعة لحركة التغيير الديموقراطي، وأسفر عن مقتل سائق الحافلة وشخص آخر، وأكدت تعقبها لمنفذي الهجوم، في محاولة لإلقاء القبض عليهم.

يُذكر أنّ جبهة التحرير الوطني قامت بشن عدّة هجمات من منطقة غابات نيونجوى، القريبة من الحدود مع بوروندي منذ العام 2018.

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